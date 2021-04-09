В Одессе подростка, который залез на поезд, ударило током
У него серьезные ожоги
У него серьезные ожоги
В Одессе 14-летнего парня, который бегал крышей товарного поезда, ударило током.
Как отметили в полиции, у подростка ожоги II-III степени поразили 90% поверхности тела, пишет RegioNews.
Подростка доставили в медицинское учреждение этой ночью с железнодорожной станции Одесса-Застава 1.
Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета отделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1.
Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о ее квалификации.
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