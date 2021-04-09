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09 апреля 2021, 13:58 22

В Одессе подростка, который залез на поезд, ударило током

09 апреля 2021, 13:58 22
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У него серьезные ожоги
У него серьезные ожоги
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В Одессе 14-летнего парня, который бегал крышей товарного поезда, ударило током.

Как отметили в полиции, у подростка ожоги II-III степени поразили 90% поверхности тела, пишет RegioNews.

Подростка доставили в медицинское учреждение этой ночью с железнодорожной станции Одесса-Застава 1.

Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета отделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о ее квалификации.

Напомним, на Житомирщине из-за выжигания сухой травы пострадали трое жителей.

Украина Одесса поезд полиция больница

 
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