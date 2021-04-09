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09 апреля 2021, 14:23 996

Под Киевом перевернулась фура с жидким кислородом

09 апреля 2021, 14:23 996
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Движение автотранспорта на дороге частично ограничено
Движение автотранспорта на дороге частично ограничено
Фото: Facebook
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На Броварской окружной дороге перед поворотом на Борисполь в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся грузовой автомобиль DAF, который перевозил жидкий кислород. На место уже прибыли спасатели, медики и следователи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В 11:14 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на объездной дороге М-1, в результате которого произошло опрокидывание грузового автомобиля DAF с цистерной с жидким кислородом", - говорится в сообщении.

На место происшествия срочно направлены спасатели 56-ДПРЧ м. Бровары.

Спасатели подали ствол для осаждения испарения кислорода, который получается с предохранительной арматуры для понижения давления емкости.

Отмечается, что движение автотранспорта частично ограничено. Ожидается прибытие другой цистерны для перекачки кислорода.

Как сообщалось, 4 апреля в Житомирской области полицейский совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Под колесами легковушки погиб 47-летний мужчина.

ДТП полиция ГСЧС медики авария область

 
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