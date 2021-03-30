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30 марта 2021, 13:00 8

В Херсоне отстранили руководство областной больницы после вспышки COVID-19

30 марта 2021, 13:00 8
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Сообщалось о 37 подтвержденных случаях заболевания
Сообщалось о 37 подтвержденных случаях заболевания
Фото: из открытых источников
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Председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь отстранил от исполнения обязанностей руководство областной больницы, в которой зафиксировали вспышку коронавируса среди врачей и пациентов.

Об этом сообщает местное издание "Мост" со ссылкой на заместителя председателя ОГА Дмитрия Бутрия, передает RegioNews.

Он напомнил, что на базе больницы была создана комиссия для расследования причин вспышки и нарушений инфекционного режима.

Руководство медицинского учреждения отстранили на время проведения расследования.

Ожидается, что за выводам комиссии будут приниматься управленческие решения. Заместитель председателя областной администрации ожидает, что результаты расследования могут быть обнародованы уже 31 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской областной больнице проводят расследование из-за вспышки COVID-19.

коронавирус расследование заболевание Херсон ОГА больница

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