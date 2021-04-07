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07 апреля 2021, 15:59 88

В Николаевской области перенесут пробное ВНО

07 апреля 2021, 15:59 88
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Оно пройдет 24 апреля
Оно пройдет 24 апреля
Фото из открытых источников
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Из-за локдауна в Николаевской области перенесут пробное внешнее независимое оценивание.

Как говорится в сообщении на сайте Центра оценивания качества образования, оно пройдет 24 апреля, пишет RegioNews.

Для участников пробного ВНО будет доступна загрузка тестовых тетрадей и возможность пройти тестирование дома. Но будут отличаться даты ознакомления с тестовыми тетрадями, а также даты внесения ответов специального сервиса для определения результатов пробного ВНО.

Результаты пробного ВНО будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области и Киеве решили перенести пробное ВНО.

коронавирус Украина карантин Николаев ВНО

 
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