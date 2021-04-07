В Николаевской области перенесут пробное ВНО

Оно пройдет 24 апреля

Оно пройдет 24 апреля

Фото из открытых источников

Как говорится в сообщении на сайте Центра оценивания качества образования, оно пройдет 24 апреля, пишет RegioNews.

Для участников пробного ВНО будет доступна загрузка тестовых тетрадей и возможность пройти тестирование дома. Но будут отличаться даты ознакомления с тестовыми тетрадями, а также даты внесения ответов специального сервиса для определения результатов пробного ВНО.

Результаты пробного ВНО будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области и Киеве решили перенести пробное ВНО.