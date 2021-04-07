В Николаевской области перенесут пробное ВНО
Оно пройдет 24 апреля
Оно пройдет 24 апреля
Из-за локдауна в Николаевской области перенесут пробное внешнее независимое оценивание.
Как говорится в сообщении на сайте Центра оценивания качества образования, оно пройдет 24 апреля, пишет RegioNews.
Для участников пробного ВНО будет доступна загрузка тестовых тетрадей и возможность пройти тестирование дома. Но будут отличаться даты ознакомления с тестовыми тетрадями, а также даты внесения ответов специального сервиса для определения результатов пробного ВНО.
Результаты пробного ВНО будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области и Киеве решили перенести пробное ВНО.
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