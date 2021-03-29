В Херсонской областной больнице проводят расследование из-за вспышки COVID-19

Больница пока не принимает на плановую госпитализацию

Больница пока не принимает на плановую госпитализацию

Фото: Reuters

В Херсонской областной клинической больнице зафиксирована вспышка заболевания COVID-19. Заболевание выявили у 18 медицинских работников и 19 пациентов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Согласно приказу Департамента здравоохранения облгосадминистрации, для недопущения распространения болезни прекращена плановая госпитализация пациентов в хирургическое, травматологическое и урологическое отделение больницы на 14 дней", - говорится в сообщении.

По информации Департамента здравоохранения ОГА, пациенты, находящиеся на лечении в указанных отделениях, продолжают получать медицинскую помощь до полного выздоровления и выписки из больницы.

Кроме этого, в медицинском учреждении создана комиссия по расследованию вопросы несоблюдение инфекционного контроля в больнице, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения.

Напомним, в Украине за 28 марта COVID-19 зафиксировали 8346 человек, зафиксировано 178 летальных случаев, госпитализировали 3129 больных.