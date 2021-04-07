В Киеве выдали почти 500 тыс. спецпропусков: кто их получил

Городская власть уверяет, что специальные пропуска больше выпускать не будут

Городская власть уверяет, что специальные пропуска больше выпускать не будут

Фото: из открытых источников

В Киеве выдали уже почти пол миллиона специальных пропусков на проезд в общественном транспорте работников предприятий критической инфраструктуры.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Он отметил, что такого количества пропусков достаточно для обеспечения жизнедеятельности города.

Из-за большого количества заявок мы срочно печатали дополнительно 100 тыс. спецпропусков. Временные неудобства возникли из-за того, что выдавали их в выходные. Но, в понедельник и вторник все, кто нуждался - получили эти документы", - пояснил Кличко.

В частности, пропуска получили:

учреждения здравоохранения и фармацевтики - 152 тыс;

работники сферы промышленности (предприятия по производству и реализации продуктов питания, оборонной отрасли, машиностроения) - 104 тыс;

центральные органы исполнительной власти, государственные и коммунальные учреждения и организации - 81 тыс;

военнослужащие, спасатели, правоохранители, органы судебной системы - 72 тыс;

предприятия жилищно-коммунального хозяйства - 46 тыс;

работники СМИ - 4,7 тыс;

учреждения культуры, религиозной и ритуальной сферы - 2,7 тыс. спецпропусков.

Мы не можем выдать такие спецбилеты всем желающим. Иначе зачем мы тогда вводили строгие ограничения? Вы видели, сколько людей в понедельник пытались попасть в транспорт! Это все работники критически важных предприятий? У нас локдаун - а люди продолжают вести себя, будто все прекрасно и никакой пандемии нету!", - рассказал городской голова.

Напомним, в Киеве задержали 18-летнюю девушку, которая продавала фальшивые пропуска в общественный транспорт.