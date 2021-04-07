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07 апреля 2021, 14:34 13

В Киеве выдали почти 500 тыс. спецпропусков: кто их получил

07 апреля 2021, 14:34 13
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Фото: из открытых источников
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В Киеве выдали уже почти пол миллиона специальных пропусков на проезд в общественном транспорте работников предприятий критической инфраструктуры.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Он отметил, что такого количества пропусков достаточно для обеспечения жизнедеятельности города.

Из-за большого количества заявок мы срочно печатали дополнительно 100 тыс. спецпропусков. Временные неудобства возникли из-за того, что выдавали их в выходные. Но, в понедельник и вторник все, кто нуждался - получили эти документы", - пояснил Кличко.

В частности, пропуска получили:

  • учреждения здравоохранения и фармацевтики - 152 тыс;
  • работники сферы промышленности (предприятия по производству и реализации продуктов питания, оборонной отрасли, машиностроения) - 104 тыс;
  • центральные органы исполнительной власти, государственные и коммунальные учреждения и организации - 81 тыс;
  • военнослужащие, спасатели, правоохранители, органы судебной системы - 72 тыс;
  • предприятия жилищно-коммунального хозяйства - 46 тыс;
  • работники СМИ - 4,7 тыс;
  • учреждения культуры, религиозной и ритуальной сферы - 2,7 тыс. спецпропусков.

Мы не можем выдать такие спецбилеты всем желающим. Иначе зачем мы тогда вводили строгие ограничения? Вы видели, сколько людей в понедельник пытались попасть в транспорт! Это все работники критически важных предприятий? У нас локдаун - а люди продолжают вести себя, будто все прекрасно и никакой пандемии нету!", - рассказал городской голова.

Напомним, в Киеве задержали 18-летнюю девушку, которая продавала фальшивые пропуска в общественный транспорт.

Киев КГГА Виталий Кличко красная зона локдаун пропуск

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