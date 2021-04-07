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07 апреля 2021, 13:50 920

Мэр Киева назвал новую дату завершения отопительного сезона в столице

07 апреля 2021, 13:50 920
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Город перенесло завершение отопительного сезона из-за ухудшения погоды
Фото из открытых источников
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Отопление в столице начнут отключать с субботы, 10 апреля

Как пишет RegioNews, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода, город вынужден немного перенести завершение отопительного сезона. На несколько дней. В частности, по прогнозам синоптиков, в среду ночью температура опустится до -1 градуса. Возможен снег. Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля", – сказал он.

В то же время Кличко напомнил, что любая домовая община может раньше отключиться от отопления. Такое решение должно принять собрание жильцов и подать соответствующий протокол теплопостачальній компании.

Социальные объекты, особенно больницы, будут отключать только по заявкам руководителей учреждений. В садиках и школах тепло отключают планово – несмотря на дистанционное обучение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 5 апреля завершится отопительный сезон.

Украина Киев мэр отопление Кличко Виталий

 
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