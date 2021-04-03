Ситуация на Донбассе: на мине подорвался украинский военный

В результате подрыва защитник Украины умер

В результате подрыва защитник Украины умер

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Сегодня, 3 апреля, на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что в районе оперативно-тактического группировки "Восток" недалеко от населенного пункта ПЕСКИ, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, вследствие которого боевое травмирование несовместимое с жизнью получил военнослужащий Объединенных сил.

Вечерняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 3 апреля 2021 года Слава... Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, April 3, 2021

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе боевики ранили трое человек.