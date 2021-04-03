В Киеве таксиста поймали с партией наркотиков

Ему грозит до восьми лет лишения свободы

Ему грозит до восьми лет лишения свободы

Фото из открытых источников

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю такси, который продавал наркотические средства: у злоумышленника изъято 29 свертков с амфетамином, МДМА, PVP и каннабисом.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Во время патрулирования территории района на улице Приречной сотрудники полиции заметили подозрительный автомобиль такси, который медленно двигался по зоне отдыха. Полицейские остановили транспортное средство для проверки документов. В частности, на вопрос правоохранителей о наличии запрещенных предметов или веществ, водитель сообщил, что имеет такие в салоне авто. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции для надлежащего документирования преступления и изъятия запрещенных веществ.

Мужчина достал из водительской двери автомобиля полиэтиленовый пакет в котором были 29 свертков с амфетамином, МДМА, PVP и каннабисом, которые фигурант незаконно приобрел и хранил с целью сбыта. Полицейские изъяли свертки и направили на соответствующее экспертное исследование. По заключению экспертизы, изъятые вещества являются наркотическими.

Приобретателем наркотиков оказался 24-летний житель Запорожской области, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За содеянное молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на Киевщине производили нелегальный спирт под видом антисептиков.