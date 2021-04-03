Довыборы в Раду: уже на пятом участке на Прикарпатье выявили разночтения в подсчете голосов

Члены ОИК вызвали полицейских

Члены ОИК вызвали полицейских

Фото из открытых источников

В Ивано-Франковской области уже на пяти участках округа №87 выявили разночтения в подсчете голосов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на организацию "Опора".

"Уже пятый участок с разночтениями в голосах. Участок №260028 сегодня первый в пересчете. За Александра Шевченко (кандидат от "За майбутнє" - Ред.) в протоколе указано 172 голоса, члены ОИК насчитали 79", - заявили представители "Опоры".

После открытия пакета с бюллетенями глава УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому.

"В частности, некоторые пакеты имели повреждения. Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался надорванным, однако количество бюллетеней совпало. Также члены комиссии обращали внимание, что по-другому были упакованы бюллетени за Шевченко", - добавили в "Опоре".

В результате члены ОИК вызвали полицейских.

Напомним, ранее 2 апреля в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными на двух участках. ОИК №87 признала недействительным голосование на избирательных участках №261027 и №261030.

Также сообщалось, что в пятницу вечером признали недействительными результаты выборов на участке в с. Манява.