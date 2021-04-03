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В Украине за сутки коронавирусом заболело рекордное количество человек
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03 апреля 2021, 10:38 50

В Украине за сутки коронавирусом заболело рекордное количество человек

03 апреля 2021, 10:38 50
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Всего подтвердили 20 341 новый случай
Всего подтвердили 20 341 новый случай
Рixabay
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За прошедшие сутки 2 апреля в Украине зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирусом с начала пандемии. Всего подтвердили 20 341 новый случай.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews.

В частности, заболели 809 детей и 473 медработники.

Всего 2 апреля с коронавирусом госпитализировали 5 186 человек. Умерли 396 человек. Выздоровели от COVID 9 166 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.

За сутки провели 128 492 тестирований на выявление инфекции (в частности методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457).

За все время пандемии в Украине заболело уже 1 731 971 человек, из них 1 342 536 выздоровели. Всего от коронавируса умерли 34 075 людей.

20 341 новый случай коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 03 апреля 2021 года. В частности,...

Posted by Максим Степанов on Friday, April 2, 2021

Напомним, в Минздраве рассказали, могут ли в Украине ввести комендантский час.

коронавирус Украина болезнь Максим Степанов вакцинация

 
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