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29 марта 2021, 17:35 12

Авария с поездом под Запорожьем: Названа предварительная причина инцидента

29 марта 2021, 17:35 12
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Шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции
Шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции
Телеграмм-канал "Это Запорожье"
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Поезд "Интерсити" мог сойти с рельсов под Запорожьем из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с рельсами что-то не так.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, пишет RegioNews.

По его словам, машинист экстренно остановил поезд, когда увидел, что с рельсами что-то не так.

"Есть предварительный комментарий машиниста, что была проблема с путями, но это все будет на месте комиссия изучать во всех деталях. Машинист сразу среагировал и это один из факторов, который позволил обойтись без жертв", - отметил Перцовский.

Напомним, сегодня шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции. В поезде находились почти 90 пассажиров, обошлось без пострадавших.

Украина Киев поезд полиция Запорожье

 
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