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01 апреля 2021, 13:59 1142

В "Укрзализныце" рассказали, как будут ходить поезда из-за локдауна в столице и Киевской области

01 апреля 2021, 13:59 1142
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УЗ призывает пассажиров отправляться в поездки только в случае крайней необходимости
УЗ призывает пассажиров отправляться в поездки только в случае крайней необходимости
Фото из открытых источников
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Последнее усиление локдауну в Киеве и ограничение относительно транспорта по 5 апреля не повлияют на график движения поездов, а также на посадку и высадку пассажиров. Это касается и Киевской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци", пишет RegioNews.

Сообщается, что до специального распоряжения комиссии по ТЭБ и ЧС ограничивать высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области не будут. Действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений. Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек до Киева или через столицу.

При этом УЗ призывает пассажиров отправляться в поездки только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима.

Отметим, транспортные ограничения в регионах "красной зоны" с тяжелой ситуацией с COVID устанавливаются решениями региональных комиссий.

Напомним, Киев с 5 апреля вводит жесткий локдаун.

коронавирус Украина Киев Укрзализныця локдаун

 
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