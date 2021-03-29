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29 марта 2021, 15:36 1253

Под Запорожьем с рельсов сошел поезд Интерсити

29 марта 2021, 15:36 1253
Читайте також українською мовою
Предварительно, пострадавших и жертв нет
Предварительно, пострадавших и жертв нет
Фото: из открытых источников
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українською мовою

Сегодня, 29 марта, под Запорожьем в районе Славгорода с рельсов сошел поезд Интерсити “Киев-Запорожье”. Один из вагонов резко наклонился, всех пассажиров экстренно вывели из него.

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

Интерсити, ехавший из Киева, сошел с рельсов перед городом. Все живы. Возможны задержки с поездами", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кабмине объяснили, почему в "красных" зонах восстановили движение поездов.

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