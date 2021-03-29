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29 марта 2021, 21:07 15

Авария с Интерсити: "Укрзализныця" возобновила движение поездов между Запорожьем и Днепром

29 марта 2021, 21:07 15
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Железнодорожное движение между Запорожьем и Днепром восстановили, но "Укрзализныця" сообщает о вынужденной задержке рейсов из-за схождения с рельс вагонов поезда №732 Киев – Запорожье.

Как передает RegioNews, об этом сообщается на Facebook-странице "Укрзализныци".

По информации УЗ, поезд №731 Запорожье-Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов.

Также с опозданием на ориентировочно 1-2 часа проследуют поезда: №070 Мариуполь – Львов; №738 Запорожье – Киев; №012 Новоалексеевка – Киев; №010 Мариуполь – Киев; №116 Бердянск – Киев; №088 Новоалексеевка – Ковель. Точное время опоздания может корректироваться, - говорится в сообщении.

Указанные рейсы будут следовать по стандартному маршруту, но с замедлением скорости.

Как сообщалось, под Запорожьем с рельсов сошел поезд Интерсити. Предварительно, пострадавших и жертв нет.

Укрзализныця поезд задержка поездов авария график интерсити

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