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01 апреля 2021, 10:12 444

На Киевщине столкнулись три грузовика: одного из водителей госпитализировали

01 апреля 2021, 10:12 444
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Два экипажа патрульных обеспечивают безопасность дорожного движения
Два экипажа патрульных обеспечивают безопасность дорожного движения
Фото: Facebook
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В Киевской области вблизи города Березань случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовиков Daf, Man и Scania. После аварии одного из водителей доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области, передает RegioNews.

Предварительно, водитель грузовика Scania и Man совершили вынужденную остановку, поскольку один из них должен был заменить переднее колесо. В то время, когда водители занимались заменой колеса, рулевой грузовика Daf, вероятно, не учел дорожной обстановки и не выбрал безопасной скорости движения, вследствие чего совершил столкновение с двумя припаркованными грузовиками.

На месте происшествия работали спасатели и медики, которые госпитализировали 39-летнего водителя грузовика Daf.

Также, два экипажа патрульных обеспечивают безопасность дорожного движения. В дальнейшем следователи будут устанавливать все обстоятельства этого дтп.

Напомним, на Николаевщине столкнулись два авто, в результате чего погибли 16-летние водитель и пассажир.

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