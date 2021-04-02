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02 апреля 2021, 12:53 632

В Запорожье 5 апреля вводят жесткий карантин: что будет запрещено

02 апреля 2021, 12:53 632
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Регион находится в "оранжевой" зоне эпидемической опасности
Регион находится в "оранжевой" зоне эпидемической опасности
Фото: из открытых источников
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В Запорожье городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести с 5 апреля жесткий карантин.

Об этом сообщает издание "Первый Запорожский", передает RegioNews.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации, вызванной коронавирусом, и уровнем заболеваемости населения запорожская городская комиссия приняла решение значительно усилить ограничительные и карантинные мероприятия", - говорится в сообщении.

В городе с 5 апреля будет запрещено:

  • заведениям питания (кроме служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;
  • проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей)
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры;
  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
  • деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
  • деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

Напомним, Старух пригрозил местным чиновникам "правовой оценкой за бездействие в борьбе с пандемией".

коронавирус карантин Запорожье Ограничение оранжевая зона

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