В Одессе после падения из окна 8 этажа погиб четырехлетний ребенок

О причинах трагедии пока не известно

О причинах трагедии пока не известно

Фото: из открытых источников

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства гибели 4-летнего мальчика, который выпал из окна восьмого этажа.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел в одной из многоэтажек в Приморском районе города, на улице Зоопарковой.

Правоохранители уточнили, что для установления причин и обстоятельств трагедии на месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Львове в результате аварии с участием автомобиля ГСЧС погиб ребенок.