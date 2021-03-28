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28 марта 2021, 15:06 5

В Одессе после падения из окна 8 этажа погиб четырехлетний ребенок

28 марта 2021, 15:06 5
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О причинах трагедии пока не известно
О причинах трагедии пока не известно
Фото: из открытых источников
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Одесские полицейские устанавливают обстоятельства гибели 4-летнего мальчика, который выпал из окна восьмого этажа.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел в одной из многоэтажек в Приморском районе города, на улице Зоопарковой.

Правоохранители уточнили, что для установления причин и обстоятельств трагедии на месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Львове в результате аварии с участием автомобиля ГСЧС погиб ребенок.

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