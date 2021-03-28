В Одессе после падения из окна 8 этажа погиб четырехлетний ребенок
О причинах трагедии пока не известно
О причинах трагедии пока не известно
Одесские полицейские устанавливают обстоятельства гибели 4-летнего мальчика, который выпал из окна восьмого этажа.
Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1, передает RegioNews.
Известно, что инцидент произошел в одной из многоэтажек в Приморском районе города, на улице Зоопарковой.
Правоохранители уточнили, что для установления причин и обстоятельств трагедии на месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее во Львове в результате аварии с участием автомобиля ГСЧС погиб ребенок.
Смертельное ДТП на Николаевщине: от лобового столкновения погибли трое человекВсе новости »
27 марта 2021, 18:31Довыборы в Раду: на Прикарпатье начался "день тишины"
27 марта 2021, 11:39Обострение на Донбассе: четверо погибли, двое получили ранения
27 марта 2021, 10:14
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Сто дней без Кернеса: почему харьковчане уже не верят в "Успешный Харьков" с Тереховым