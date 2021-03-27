Смертельное ДТП на Николаевщине: от лобового столкновения погибли трое человек
Вблизи с. Прибужаны, что на Николаевщине, произошло смертельное ДТП - в результате лобового столкновения грузовика и легковушки погибли трое человек.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в управлении ГСЧС Николаевской области.
В результате лобового столкновения погибли три человека из легковушки. Спасатели деблокируют тела людей с искореженного автомобиля, после завершения работы следственно-оперативной группы полиции”, – говорится в сообщении.
Как стало известно, столкнулись грузовой автомобиль Renault Magnum и легковой OPEL Vectra. ДТП произошло на автодороге "Одесса - Новый буг”.
На место происшествия был направлен дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Напомним, в Луцке столкнулись грузовик и маршрутка.