17:13  27 марта
Подозреваемого в создании частной армии Семенченко положили в больницу
13:29  27 марта
На "красном" Прикарпатье разрешили работу детсадов и школ
18:59  27 марта
С начала суток в ООС зафиксировали 6 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
27 марта 2021, 18:31 16

Смертельное ДТП на Николаевщине: от лобового столкновения погибли трое человек

27 марта 2021, 18:31 16
Читайте також українською мовою
В аварию попали грузовой автомобиль и легковая машина
В аварию попали грузовой автомобиль и легковая машина
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Вблизи с. Прибужаны, что на Николаевщине, произошло смертельное ДТП - в результате лобового столкновения грузовика и легковушки погибли трое человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в управлении ГСЧС Николаевской области.

В результате лобового столкновения погибли три человека из легковушки. Спасатели деблокируют тела людей с искореженного автомобиля, после завершения работы следственно-оперативной группы полиции”, – говорится в сообщении.

Как стало известно, столкнулись грузовой автомобиль Renault Magnum и легковой OPEL Vectra. ДТП произошло на автодороге "Одесса - Новый буг”.

На место происшествия был направлен дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, в Луцке столкнулись грузовик и маршрутка.

ДТП жертва смерть Николаев авто

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Сто дней без Кернеса: почему харьковчане уже не верят в "Успешный Харьков" с Тереховым
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua