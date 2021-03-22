Во Львове в результате аварии с участием автомобиля ГСЧС погиб ребенок

Погиб 11-летний мальчик

Погиб 11-летний мальчик

Во Львове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области, пишет RegioNews.

Авария произошла 21 марта во время того, как автомобиль ГСЧС направлялся к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом.

"В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, возникла трагедия. Крышка люка вылетела из-под авто и попала под встречный автомобиль. В результате трагедии погиб одиннадцатилетний мальчик, находившийся в салоне автомобиля", - сообщили спасатели.

По информации местных СМИ, ДТП произошло около 21:50 в Львове на улице Зеленой, 251.

Напомним, на днях в Одесской области внедорожник въехал в припаркованный грузовик.