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Обострение на Донбассе: четверо погибли, двое получили ранения
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27 марта 2021, 10:14 6

Обострение на Донбассе: четверо погибли, двое получили ранения

27 марта 2021, 10:14 6
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На действия противника военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали огонь в ответ
На действия противника военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали огонь в ответ
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 26 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В том же направлении, в пригороде поселка Майорское, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела четыре защитника из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели обстрелы из стрелкового оружия в направлении позиций Вооруженных Сил Украины вблизи Верхнеторецкого.

По состоянию на 7 часов утра 27 марта, зафиксирован 1 обстрел со стороны российско-оккупационных войск. В частности, неподалеку от населенного пункта Славное, противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

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