В Одесі після падіння з вікна 8 поверху загинула чотирьохрічна дитина
Про причини трагедії поки що не відомо
Про причини трагедії поки що не відомо
Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі 4-річного хлопчика, який випав з вікна восьмого поверху.
Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1, передає RegioNews.
Відомо, що інцидент стався в одній із багатоповерхівок в Приморському районі міста, на вулиці Зоопарковій.
Правоохоронці уточнили, що задля встановлення причин та обставин трагедії на місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Львові внаслідок аварії за участю автомобіля ДСНС загинула дитина.
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