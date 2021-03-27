Довыборы в Раду: на Прикарпатье начался "день тишины"

Завтра на Ивано-Франковщине состоятся выборы

Завтра на Ивано-Франковщине состоятся выборы

Фото: из открытых источников

В субботу, 27 марта, в Ивано-Франковской области начался "день тишины" - последний день перед голосованием на довыборах в Верховную Раду Украины, которое состоится завтра, в воскресенье, на 87 избирательном округе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

В соответствии с действующим законодательством, 26 марта - последний день агитации за кандидатов. В полночь 27 марта начинается "день тишины", когда агитацию следует прекратить, а рекламные материалы - снять.

За побуждение избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата предусмотрена административная ответственность.

Каждому правонарушению, даже самому мелкому, будет предоставлена правовая квалификация с дальнейшим принятием мер в соответствии с действующим законодательством. Правоохранители призывают всех соблюдать избирательное законодательство”, - пишут в полиции.

Напомним, ранее СБУ разоблачила "сетку” подкупа избирателей на 87 округе Ивано-Франковской области.