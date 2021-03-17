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17 марта 2021, 19:57 153

Ровенская ОГА опровергла слухи о попадании региона в "красную" зону

17 марта 2021, 19:57 153
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Сегодня под зданием облгосадминистрации состоялся митинг против строгих ограничений
Сегодня под зданием облгосадминистрации состоялся митинг против строгих ограничений
Фото: из открытых источников
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Ровенская областная государственная администрация заявляет о неправдивости информации о якобы введении в областном центре "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА, передает RegioNews.

Сегодня под стены облгосадминистрации пришли предприниматели, требуя не устанавливать красную зону. Мол, областная комиссия техногенно-эпидемической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна принимать решение об усилении карантина", - говорится в сообщении.

В областной администрации говорят, что решение о зонах карантина принимает исключительно Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, областная комиссия имеет право только усиливать карантинные ограничения.

Ровенская область остается в "желтой" зоне распространения коронавируса. Там также растет заболеваемость, и есть вероятность попадания в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

Напомним, 17 марта возле Ровенской ОГА проходит митинг против введения "красной" зоны.

Ровенская область красная зона карантин ОГА заявление

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