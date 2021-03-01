Нападение на депутата Запорожского облсовета: пострадавший прокомментировал инцидент

Он считает, что нападение на него связано с депутатской деятельностью

Он считает, что нападение на него связано с депутатской деятельностью

Фото: Общественное

Депутат Запорожского областного совета "Партія Володимира Буряка "Єднання" Дмитрий Майстро уверен, что нападение на него связано с депутатской деятельностью.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"В 8.45 я ехал к себе на работу, в офис. Увидел подозрительного мужчину, в капюшоне и маске. Чуть дальше, возле гаражей, стоял еще один, третий - у школы. Я сориентировался и хотел уйти, но выбежал четвертый человек в маске и куртке. Он резко ударил меня по лицу, думаю это был кастет. Я закрыл лицо руками, потом был еще удар. Считаю, что это связано с моей депутатской деятельностью", - сказал депутат.

Председатель облсовета Елена Жук на своей странице в Фейсбуке осуждает нападение на представителя депутатского корпуса.

"Уверена, что представители правоохранительных органов Запорожья уделят этому инциденту максимум внимания и оперативно найдут обидчиков. Запорожье - не место для криминальных разборок. Желаю Дмитрию выздоровления!" - говорится в посте.

В полиции подчеркнули, что в настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. Решается вопрос правовой квалификации события. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Сам Майстро напомнил, что в феврале на его офис дважды было совершено нападение.

Напомним, сегодня стало известно, что в Запорожье неизвестные избили депутата областного совета Дмитрия Майстро у его офиса.