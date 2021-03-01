Нападение на депутата Запорожского облсовета: пострадавший прокомментировал инцидент
Депутат Запорожского областного совета "Партія Володимира Буряка "Єднання" Дмитрий Майстро уверен, что нападение на него связано с депутатской деятельностью.
Об этом он рассказал в комментарии журналистам, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"В 8.45 я ехал к себе на работу, в офис. Увидел подозрительного мужчину, в капюшоне и маске. Чуть дальше, возле гаражей, стоял еще один, третий - у школы. Я сориентировался и хотел уйти, но выбежал четвертый человек в маске и куртке. Он резко ударил меня по лицу, думаю это был кастет. Я закрыл лицо руками, потом был еще удар. Считаю, что это связано с моей депутатской деятельностью", - сказал депутат.
Председатель облсовета Елена Жук на своей странице в Фейсбуке осуждает нападение на представителя депутатского корпуса.
"Уверена, что представители правоохранительных органов Запорожья уделят этому инциденту максимум внимания и оперативно найдут обидчиков. Запорожье - не место для криминальных разборок. Желаю Дмитрию выздоровления!" - говорится в посте.
В полиции подчеркнули, что в настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. Решается вопрос правовой квалификации события. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Засуджуємо напад на представника депутатського корпусу! Впевнена, що представники правоохоронних органів Запоріжжя...Posted by Олена Жук - голова Запорізької обласної ради on Monday, March 1, 2021
Сам Майстро напомнил, что в феврале на его офис дважды было совершено нападение.
Напомним, сегодня стало известно, что в Запорожье неизвестные избили депутата областного совета Дмитрия Майстро у его офиса.