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01 марта 2021, 15:59 3

Нападение на депутата Запорожского облсовета: пострадавший прокомментировал инцидент

01 марта 2021, 15:59 3
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Он считает, что нападение на него связано с депутатской деятельностью
Он считает, что нападение на него связано с депутатской деятельностью
Фото: Общественное
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Депутат Запорожского областного совета "Партія Володимира Буряка "Єднання" Дмитрий Майстро уверен, что нападение на него связано с депутатской деятельностью.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"В 8.45 я ехал к себе на работу, в офис. Увидел подозрительного мужчину, в капюшоне и маске. Чуть дальше, возле гаражей, стоял еще один, третий - у школы. Я сориентировался и хотел уйти, но выбежал четвертый человек в маске и куртке. Он резко ударил меня по лицу, думаю это был кастет. Я закрыл лицо руками, потом был еще удар. Считаю, что это связано с моей депутатской деятельностью", - сказал депутат.

Председатель облсовета Елена Жук на своей странице в Фейсбуке осуждает нападение на представителя депутатского корпуса.

"Уверена, что представители правоохранительных органов Запорожья уделят этому инциденту максимум внимания и оперативно найдут обидчиков. Запорожье - не место для криминальных разборок. Желаю Дмитрию выздоровления!" - говорится в посте.

В полиции подчеркнули, что в настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. Решается вопрос правовой квалификации события. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Засуджуємо напад на представника депутатського корпусу! Впевнена, що представники правоохоронних органів Запоріжжя...

Posted by Олена Жук - голова Запорізької обласної ради on Monday, March 1, 2021

Сам Майстро напомнил, что в феврале на его офис дважды было совершено нападение.

Напомним, сегодня стало известно, что в Запорожье неизвестные избили депутата областного совета Дмитрия Майстро у его офиса.

Украина полиция нападение депутат Запорожье

 
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