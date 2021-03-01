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01 марта 2021, 17:20 84

В Киеве на взятке задержали двух чиновников Деснянской РГА

01 марта 2021, 17:20 84
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Они требовали и получили неправомерную выгоду через посредника
Они требовали и получили неправомерную выгоду через посредника
Фото: Нацполиция
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Работники Нацполиции задержали двух руководителей отдела Деснянской райгосадминистрации Киева за вымогательство 8 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, руководители двух отделов Деснянской РГА наладили коррупционный механизм выдачи разрешений. С целью сокрытия своей деятельности и избежания ответственности они действовали через посредника.

Через него чиновники требовали 8 тысяч долларов США неправомерной выгоды от местного жителя. За такую ​​сумму обещали помочь с оформлением разрешений на пользование последними этажами паркингов и размещения там зарядных станций для электрокаров", - рассказали в Нацполиции.

28 февраля работники полиции задержали двух чиновников и посредника, который как раз получал вторую часть неправомерной выгоды в размере 4 тысяч долларов.

Ранее был задокументирован факт получения одним из руководителей отдела РГА первой части оговоренной суммы - 2 тысячи долларов США. Остальные, еще 2 тысячи долларов США, планировали получить уже после заключения соответствующих договоров", - говорится в сообщении.

Теперь решается вопрос сообщения задержанным о подозрениях и избрании меры пресечения. Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, чиновник Львовской ОГА за договор о строительстве амбулатории хотел "откат" в размере 365 тысяч.

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