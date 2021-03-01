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01 марта 2021, 15:48 4

В Киеве задержали иностранку, которая продавала фейковые справки об отсутствии коронавируса

01 марта 2021, 15:48 4
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Фейковые документы продавали за 550 гривен
Фейковые документы продавали за 550 гривен
Фото из открытых источников
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В Киеве правоохранители разоблачили двух человек, которые подделывали справки об отсутствии коронавируса. Фейковые документы продавали за 550 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет RegioNews.

Следователи установили, что нелегальный бизнес организовала 55-летняя гражданка другого государства и ее сожитель - 48-летний киевлянин. Клиентов они искали через объявление на одном из интернет-сайтов. На псевдодокументе ставилась печать одного из столичных медицинских центров. Следователи по данному факту открыли уголовное производство.

"В Подольское управление полиции обратилось руководство одного из столичных медицинских центров с сообщением о том, что неизвестные, используя имя их фирмы, предоставляют поддельные медицинские справки", - говорится в сообщении.

Во время проверки полицейские установили, что "дельцы" с помощью мессенджеров и на личных страницах в социальных сетях рекламировали услуги по предоставлению справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни. При этом заказчики не проходили каких-либо лабораторных исследований, а документ получали по почте после совершения оплаты 550 гривен на "подставную" банковскую карточку.

"По месту проживания фигурантов правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого изъяли поддельные бланки и печати с реквизитами известной столичной фирмы, мобильные телефоны, на которые нарушители получали заказы, а также компьютерную технику", - сообщили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, а также решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Киеве задержали пьяного водителя маршрутки.

Украина криминал полиция правоохранители Нацполиция

 
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