В Лисичанске обнаружен тайный схрон с арсеналом оружия

Схрон принадлежал диверсионной группе боевиков

Схрон принадлежал диверсионной группе боевиков

Фото СБУ

Служба безопасности Украины установила в Луганской области местонахождение арсенала оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Среди изъятого из тайника в Лисичанске оружия: противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель", производства РФ.

По оперативным данным, тайник оставили участники диверсионной группы незаконных вооруженных формирований, причастной к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, - говорится в сообщении.

Из схрона, заложенного на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске правоохранители, среди прочего, изъяли:

- 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26,

- более 100 гранатометных выстрелов,

- 24 артиллерийские снаряда,

- почти 8 килограммов тротила,

- более килограмма пластида,

- 10 боевых гранат различных модификаций,

- 2 минометные мины,

- противопехотную мину,

- кумулятивный заряд,

- 6 капселей-детонаторов,

- 2 дымовые шашки,

- 17 запалов различных модификаций,

- более 8 тысяч патронов различных калибров.

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по изъятию средств поражения проводились совместно с Национальной полицией и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, 4 февраля в Мариуполе нашли схрон с более 1600 гранатами, десятками пистолетов и свыше 120 ящиками с патронами. Проверили оперативную информацию в одном из заброшенных зданий.

Ранее было выявлено, что украинские военные торговали оружием из зоны ООС: им грозит до 7 лет тюрьмы. Полиция в рамках спецоперации задержала украинских военных, которые торговали оружием из зоны ООС.