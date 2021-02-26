В Лисичанске обнаружен тайный схрон с арсеналом оружия
Служба безопасности Украины установила в Луганской области местонахождение арсенала оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Среди изъятого из тайника в Лисичанске оружия: противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель", производства РФ.
По оперативным данным, тайник оставили участники диверсионной группы незаконных вооруженных формирований, причастной к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, - говорится в сообщении.
Из схрона, заложенного на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске правоохранители, среди прочего, изъяли:
- 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26,
- более 100 гранатометных выстрелов,
- 24 артиллерийские снаряда,
- почти 8 килограммов тротила,
- более килограмма пластида,
- 10 боевых гранат различных модификаций,
- 2 минометные мины,
- противопехотную мину,
- кумулятивный заряд,
- 6 капселей-детонаторов,
- 2 дымовые шашки,
- 17 запалов различных модификаций,
- более 8 тысяч патронов различных калибров.
Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по изъятию средств поражения проводились совместно с Национальной полицией и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщалось, 4 февраля в Мариуполе нашли схрон с более 1600 гранатами, десятками пистолетов и свыше 120 ящиками с патронами. Проверили оперативную информацию в одном из заброшенных зданий.