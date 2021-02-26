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26 февраля 2021, 15:59 547

Гибель гражданского на Донбассе квалифицировали как теракт

26 февраля 2021, 15:59 547
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Гражданский погиб в результате разрыва мины ПОМ-2, которую дистанционно установили пророссийские боевики
Гражданский погиб в результате разрыва мины ПОМ-2, которую дистанционно установили пророссийские боевики
Фото: СБУ
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Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование гибели мирного жителя поселка Хутора Вольного в Луганской области. Гражданский погиб в результате разрыва мины ПОМ-2, которую дистанционно установили пророссийские боевики.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, то есть теракт, который привел к гибели человека.

Во время осмотра места гибели жителя Хутора Вольного правоохранители изъяли фрагменты противопехотной мины ПОМ-2, которые после проведения экспертиз будут приобщены к материалам уголовного дела.

Как отметили в СБУ, противопехотная мина ПОМ-2 запрещена Оттавской конвенцией от 3 декабря 1997 года. Однако российско-оккупационные войска применяют их в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, на днях оккупанты обстреляли Хутор Вольный, погиб мирный житель.

Донбасс Украина СБУ военная техника смерть

 
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