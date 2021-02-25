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25 февраля 2021, 21:56 30

В полиции назвали причину задержаний под офисом партии ОПЗЖ

25 февраля 2021, 21:56 30
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Правоохранители заявляют, что никаких обысков в офисе партии не проводили
Правоохранители заявляют, что никаких обысков в офисе партии не проводили
Фото: PavlovskyNEWS
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Работники Нацполиции задержали автобус с сотрудниками охранной фирмы "Шторм" возле офиса партии ОПЗЖ по плану "перехват", обыски в самом офисе не проводились.

Об этом сообщает Интефакс-Украина со ссылкой на начальника Нацполиции Киева Андрея Крищенко, передает RegioNews.

По его словам, задержание автобуса и людей, которые в нем находились, не имеет отношения к деятельности политической партии.

В Голосеевском районе была мирная акция по поводу застройки. Подъехали два автобуса, из них вышли люди в черном, сделали несколько выстрелов из травматического оружия, затем поехали. Был введен план специальной полицейской операции в Киеве, и во время отработки задержаны два автобуса", - сказал Крищенко.

Он добавил, что один автобус задержали в районе ул. Шота Руставели в Киеве, еще один в Киевской области.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство - ред.), никакого отношения к обыскам не имеет", - отметил он.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ, там отрицают свое участие в следственных действиях, однако говорят, что причиной обысков возле офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь" была стрельба в Киеве.

Служба безопасности Украины не имеет отношения к проведению неотложных следственных действий возле центрального офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", - заявили в спецслужбе.

Напомним, 25 февраля стало известно, что в Киеве обыскивают офис ОПЗЖ, происходят задержания.

Также сообщалось, что в центре столицы произошла стрельба: введено полицейскую операцию.

Позже стало известно, что правоохранители офисом партии ОПЗЖ задержали 9 человек.

обыск заявление полиция задержание ОПЗЖ

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