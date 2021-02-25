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25 февраля 2021, 18:00 54

На Львовщине СБУ разоблачила ботоферму, связанную с РФ

25 февраля 2021, 18:00 54
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Злоумышленники "минировали" объекты и распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине
Злоумышленники "минировали" объекты и распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине
Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали во Львовской области деятельность "ботофермы", которая использовалась спецслужбами России для распространения деструктивного контента.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Оперативники СБУ установили, что несколько жителей региона организовали работу так называемых "ботоферм". Они обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что злоумышленники создавали анонимные виртуальные аккаунты и распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти.

Также они осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона. Правоохранители во время обысков изъяли компьютерную технику и почти 900 SIM-карт, продолжается досудебное следствие.

Напомним, СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ.

СБУ уголовное дело задержание ботоферма Львовская область

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