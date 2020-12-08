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08 декабря 2020, 18:38 12

Украинские военные торговали оружием из зоны ООС: им грозит до 7 лет тюрьмы

08 декабря 2020, 18:38 12
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Полиция в рамках спецоперации задержала украинских военных, торговавших оружием из зоны ООС
Полиция в рамках спецоперации задержала украинских военных, торговавших оружием из зоны ООС
Фото: Нацполиция
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Оперативники Национальной полиции за торговлю оружием задержали группу военнослужащих ВСУ, которые проходят службу в Одесской и Донецкой областях.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции.

Отмечается, что военные наладили продажу оружия, боеприпасов и снабжения из зоны проведения ООС. Сейчас задержали организатора и еще одного участника.

"Летом оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью НПУ получили информацию о том, что некоторые военнослужащие наладили продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов на территории Одесской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Добавляется, что для разоблачения лиц, причастных к хищению и незаконному сбыту оружия, полицейским понадобилось шесть месяцев. За это время правоохранители установили организаторов и участников группировки, места нахождения схронов оружия и задокументировали сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловых и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним, бронежилетов и боеприпасов различного калибра. В общем проведены оперативные закупки огнестрельного оружия, боеприпасов почти $15000.

Обыски провели одновременно в домах и автомобилях фигурантов на территории Одесской и Донецкой областей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, сколько военных ВСУ считаются пропавшими без вести на Донбассе.

полиция Украина Донецкая область Одесская область криминал
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