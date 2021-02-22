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22 февраля 2021, 21:46 7

В Харькове на улице застрелили мужчину

22 февраля 2021, 21:46 7
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Личность погибшего устанавливается, введена операция "Сирена"
Личность погибшего устанавливается, введена операция "Сирена"
Фото Нацполиции
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Полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины в Шевченковском районе Харькова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области

22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 со службы "102" поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша слышен звук выстрела, - сообщили в полиции.

Правоохранители также сообщили, что по адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

В настоящее время личность погибшего устанавливается. Для задержания лиц, причастных к преступлению, введено в действие полицейскую операцию "Сирена".

Информация о данном факте зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось ранее, 17 января под Мариуполем полицейский застрелил бизнесмена во время задержания. По факту смертельного ранения начато служебное расследование.

стрельба убийство полиция Харьков реестр

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