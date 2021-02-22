В Харькове на улице застрелили мужчину

Личность погибшего устанавливается, введена операция "Сирена"

Личность погибшего устанавливается, введена операция "Сирена"

Фото Нацполиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области

22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 со службы "102" поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша слышен звук выстрела, - сообщили в полиции.

Правоохранители также сообщили, что по адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

В настоящее время личность погибшего устанавливается. Для задержания лиц, причастных к преступлению, введено в действие полицейскую операцию "Сирена".

Информация о данном факте зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось ранее, 17 января под Мариуполем полицейский застрелил бизнесмена во время задержания. По факту смертельного ранения начато служебное расследование.