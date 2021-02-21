Коронавирус в Украине: за сутки 4489 новых случаев заболевания
За прошедшие сутки в Украине было выявлено 4489 новых случаев COVID-19, умерли 58 пациентов.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
4489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 февраля 2021 года. В частности, заболели 323 ребенка и 133 медработников, - говорится в сообщении.
Степанов рассказал, что были госпитализированы 2445 граждан, выздоровели 1557 пациентов.
Наибольшее количество новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.
За прошедшие сутки было проведено 27 188 тестирований на наличие вируса, в частности 19 616 методом ПЦР и 4697 методом ИФА. Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 304 456 человек, выздоровели - 1 146 073. Умерли 25 103 граждан.