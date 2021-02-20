17:13  20 февраля
В Минздраве сказали, в какие области COVID-вакцина поступит сначала
14:16  20 февраля
В Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты
18:18  20 февраля
Война на Донбассе: боевики пять раз обстреляли силы ВСУ
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2021, 17:13 23

В Минздраве сказали, в какие области COVID-вакцина поступит сначала

20 февраля 2021, 17:13 23
Читайте також українською мовою
Первыми вакцину получат 7 областей страны, остальные - получат свои дозы вакцины на следующий день
Первыми вакцину получат 7 областей страны, остальные - получат свои дозы вакцины на следующий день
Фото: Минздрав
Читайте також
українською мовою

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина организационно готова к прибытию любого типа и количества вакцин от коронавирус. Сегодня были определены области, которые первыми получат COVID-вакцину.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Первыми вакцину получат 7 областей страны, остальные - получат свои дозы вакцины на следующий день.

"У нас есть четкий план, который позволяет сразу после прибытия вакцины развозить ее до областных складов 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Киев) получат вакцину в день развозки, другие - на следующий день", - рассказал он.

Ляшко добавил, что завтра приедет с проверкой в Черниговскую область, которая имеет одной из первых получить вакцину от коронавируса.

"Завтра посещу одну из областей - Черниговскую, чтобы наглядно убедиться в готовности состав мобильной бригады и больницы, сотрудники которой будут вакцинировать первыми", - написал санврач.

Організаційно ми готові до прибуття будь якого типу та кількості вакцин Спільно з регіональними координаторами провели...

Posted by Віктор Ляшко on Saturday, February 20, 2021

Напомним, ранее в Минздраве назвали три области с критической ситуацией по COVID-19.

коронавирус Украина вакцина Минздрав область

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua