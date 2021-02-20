В Минздраве сказали, в какие области COVID-вакцина поступит сначала

Первыми вакцину получат 7 областей страны, остальные - получат свои дозы вакцины на следующий день

Первыми вакцину получат 7 областей страны, остальные - получат свои дозы вакцины на следующий день

Фото: Минздрав

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина организационно готова к прибытию любого типа и количества вакцин от коронавирус. Сегодня были определены области, которые первыми получат COVID-вакцину.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Первыми вакцину получат 7 областей страны, остальные - получат свои дозы вакцины на следующий день.

"У нас есть четкий план, который позволяет сразу после прибытия вакцины развозить ее до областных складов 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Киев) получат вакцину в день развозки, другие - на следующий день", - рассказал он.

Ляшко добавил, что завтра приедет с проверкой в Черниговскую область, которая имеет одной из первых получить вакцину от коронавируса.

"Завтра посещу одну из областей - Черниговскую, чтобы наглядно убедиться в готовности состав мобильной бригады и больницы, сотрудники которой будут вакцинировать первыми", - написал санврач.

Організаційно ми готові до прибуття будь якого типу та кількості вакцин Спільно з регіональними координаторами провели... Posted by Віктор Ляшко on Saturday, February 20, 2021

Напомним, ранее в Минздраве назвали три области с критической ситуацией по COVID-19.