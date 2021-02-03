На Одесчине задержали организатора наркогруппировки: занимался сбытом крупных партий психотропов

Ежемесячно злоумышленники производили и сбывали психотропы в среднем на миллион гривен

Ежемесячно злоумышленники производили и сбывали психотропы в среднем на миллион гривен

Фото: СБУ

В Одесской области правоохранители блокировали деятельность организованной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропов, а также использовало оружие для "защиты" наркобизнеса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В состав группы входило несколько местных жителей. Злоумышленники оборудовали нарколабораторию по изготовлению амфетамина в домовладении одного из фигурантов. Готовый "товар" фигуранты сбывали через личные связи на территории региона. Действовала группировка более года", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора и активного участника наркогруппировки на сбыте очередной партии амфетамина.

Во время обысков по месту "производства" обнаружено более 2 килограммов наркотических веществ. Также в доме одного из злоумышленников изъято: 2 автомата Калашникова, 24 пистолеты Макарова, "ТТ" и "Наган", минометную мину, более 1,5 тысячи патронов различного калибра, почти 15 килограммов пороха и комплектующие к огнестрельному оружию. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности организованной группировки.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготавливали наркотиков на 8 млн грн.