13:04  10 февраля
В ОРДЛО смертность от COVID-19 выше, чем где-либо в мире - Резников
09:44  10 февраля
Под домом министра юстиции Малюськи неизвестные зажгли файеры
08:11  10 февраля
На Донбассе три нарушения за сутки: стреляли из гранатометов и стрелкового оружия
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2021, 15:01 915

Чиновников Мукачевского пограничного отряда разоблачили на содействии контрабандистам

10 февраля 2021, 15:01 915
Читайте також українською мовою
Правоохранителями устанавливается возможная причастность других должностных лиц
Правоохранителями устанавливается возможная причастность других должностных лиц
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины разоблачила две схемы контрабанды подакцизных табачных изделий в Европу. Они действовали при содействии должностных лиц Мукачевского пограничного отряда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участковый инспектор отдела пограничной службы "Тячев", за разные суммы взяток, "помогал" местным контрабандистам в беспрепятственном перемещении сигарет в ЕС. За вознаграждение он заранее сообщал им о "безопасном" время и участке границы для нелегального транзита табачных изделий", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы в частности, задокументировали, что военный за 900 долларов пообещал "не заметить" контрабанду 30 ящиков табачной продукции.

Аналогичную контрабандную схему прикрывал старший смены пограничных нарядов отдела пограничной службы "Дяково". За его "расценкам" стоимость нелегальной переправки 20 ящиков табачных изделий составляла 800 долларов.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время встреч с "клиентами".

Напомним, киевские таможенники нашли в международной бандероли детали к истребителя "Миг-29”. Отправитель задекларировал "запчасти".

таможня СБУ чиновники ЕС деньги контрабанда

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Начали с "одобрямса": как мэры промышленных центров Днепропетровщины получили удобные горсоветы
Щедрый Марцинкив: почему "Свобода", выиграв выборы в Ивано-Франковске, раздает по кусочкам власть всем желающим
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram