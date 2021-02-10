Чиновников Мукачевского пограничного отряда разоблачили на содействии контрабандистам

Правоохранителями устанавливается возможная причастность других должностных лиц

Правоохранителями устанавливается возможная причастность других должностных лиц

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила две схемы контрабанды подакцизных табачных изделий в Европу. Они действовали при содействии должностных лиц Мукачевского пограничного отряда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участковый инспектор отдела пограничной службы "Тячев", за разные суммы взяток, "помогал" местным контрабандистам в беспрепятственном перемещении сигарет в ЕС. За вознаграждение он заранее сообщал им о "безопасном" время и участке границы для нелегального транзита табачных изделий", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы в частности, задокументировали, что военный за 900 долларов пообещал "не заметить" контрабанду 30 ящиков табачной продукции.

Аналогичную контрабандную схему прикрывал старший смены пограничных нарядов отдела пограничной службы "Дяково". За его "расценкам" стоимость нелегальной переправки 20 ящиков табачных изделий составляла 800 долларов.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время встреч с "клиентами".

Напомним, киевские таможенники нашли в международной бандероли детали к истребителя "Миг-29”. Отправитель задекларировал "запчасти".