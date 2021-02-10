Экс-главу правления банка подозревают в создании "схемы": растратил 22 миллиона гривен

Фигурант дела переводил деньги на счета связанных с банком компаний

Фигурант дела переводил деньги на счета связанных с банком компаний

Фото: СБУ

Экс-главу правления одного из коммерческих банков подозревают в создании схемы вывода денег со счетов вкладчиков.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Согласно данным спецслужбы, топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний.

Сейчас экс-главе правления сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что должностными лицами банка были реализованы две программы лояльности с привлечением средств фондов финансирования строительства. По условиям акции стоимость квадратного метра площади квартиры составляла от 169,75 до 190,55 грн, что подтверждается заключенным договорам инвестирования строительства между банком и доверителями.

В связи с невыполнением двумя юридическими лицами условий акционных программ, банк разорвал договора инвестирования и безосновательно вернул им 22,7 млн грн, что в десять раз превышает сумму инвестированных ими средств.

Напомним, ранее СБУ разоблачила одесских чиновников на незаконных сделках с землей.