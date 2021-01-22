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22 января 2021, 15:19 63

В Тернополе обстреляли ребенка: открыто уголовное производство

22 января 2021, 15:19 63
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Из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробины
Из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробины
Фото: из открытых источников
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В Тернополе 11-летнего мальчика обстреляли, когда он катался на санках возле школы №26. Мальчика доставили в больницу, где медики диагностировали множественные ранения по всему телу ребенка, вероятно вызванные огнестрельным оружием.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробины, которые травмировали и внутренние органы. Сейчас пациент нуждается в еще одном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу", - сообщили в полиции.

В ходе проведенных оперативных действий правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие. Его изъяли и направили на экспертизу.

Уголовное дело открыто по статье "Хулиганство". Полицейские продолжают детально расследовать все обстоятельства преступления.

Напомним, 20 января в Одессе задержали мужчину с отрубленной человеческой головой в руках.

стрельба оружие полиция Тернополь дети
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