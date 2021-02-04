Отомстила: на Киевщине женщина подожгла гостиницу из-за невыплаченной зарплаты

Постояльцев отеля экстренно эвакуировали, чтобы никто не отравился угарным газом

Постояльцев отеля экстренно эвакуировали, чтобы никто не отравился угарным газом

Фото: Нацполиция

В Броварах женщина устроила пожар в гостинице, в которой работала. На такой дикий поступок ее подтолкнула ссора с администратором заведения.

Как пишет RegioNews, об этом 4 февраля передали в пресс-службе полиции Киевской области.

К счастью, никто из людей не пострадал.

32-летняя нарушительница подожгла кровать в номере, в котором временно проживала. Огонь разросся и "перекочевал" на другую мебель в помещении.

На месте происшествия работали спасатели, которые быстро локализовали пожар.

Сама же поджигательница после содеянного поспешила скрыться... Впрочем, правоохранители оперативно определили ее место нахождения и задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

Как выяснилось, женщина таким образом хотела отомстить руководству, так как ей не заплатили деньги за работу. Об этом передает "Сегодня" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Располагаем предварительной информацией, что женщина подрабатывала в этой гостинице. Но в итоге ей то ли не выплатили деньги, то ли выплатили не все. Она решила отомстить и подожгла гостиницу", - рассказывают в полиции.

Напомним, в ночь на 18 января в Одессе горел отель, сообщалось о пострадавших.