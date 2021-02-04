08:56  04 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
17:58  04 февраля
Пожар в больнице Запорожья: полиция рассматривает несколько версий трагедии
18:36  04 февраля
Сутки на Донбассе: 4 нарушения режима "тишины", ранен украинский боец
UA | RU
UA | RU
04 февраля 2021, 18:35 43

Отомстила: на Киевщине женщина подожгла гостиницу из-за невыплаченной зарплаты

04 февраля 2021, 18:35 43
Читайте також українською мовою
Постояльцев отеля экстренно эвакуировали, чтобы никто не отравился угарным газом
Постояльцев отеля экстренно эвакуировали, чтобы никто не отравился угарным газом
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Броварах женщина устроила пожар в гостинице, в которой работала. На такой дикий поступок ее подтолкнула ссора с администратором заведения.

Как пишет RegioNews, об этом 4 февраля передали в пресс-службе полиции Киевской области.

К счастью, никто из людей не пострадал.

32-летняя нарушительница подожгла кровать в номере, в котором временно проживала. Огонь разросся и "перекочевал" на другую мебель в помещении.

На месте происшествия работали спасатели, которые быстро локализовали пожар.

Сама же поджигательница после содеянного поспешила скрыться... Впрочем, правоохранители оперативно определили ее место нахождения и задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

Как выяснилось, женщина таким образом хотела отомстить руководству, так как ей не заплатили деньги за работу. Об этом передает "Сегодня" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Располагаем предварительной информацией, что женщина подрабатывала в этой гостинице. Но в итоге ей то ли не выплатили деньги, то ли выплатили не все. Она решила отомстить и подожгла гостиницу", - рассказывают в полиции.

Напомним, в ночь на 18 января в Одессе горел отель, сообщалось о пострадавших.

Украина поджог полиция Киевская область Бровары

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Татьяна Семенова: "Депутаты Киевского облсовета от "Слуги народа" получают от Дубинского определенные ориентиры"
"Телекнопки Медведчука" отключены. Что дальше
Все публикации »
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua