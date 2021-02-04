Хакер из Тернопольщины атаковал финучреждения 11 стран мира на десятки миллионов долларов

Приостановлена деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки разных стран мира

Приостановлена деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки разных стран мира

Фото Офиса генпрокурора

На Тернопольщине задержали хакера, который разработал фишинговый пакет, продавал его в DarkNet и помогал осуществлять фишинговые атаки на банки 11 стран мира. Убытки составляют десятки миллионов долларов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Прекращением деятельности одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран занимались Офис Генпрокурора, Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, главное следственное управление Нацполиции и правоохранители США и Австралии.

По данным следствия, хакер с Тернопольщины разработал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, которые были нацелены на веб-ресурсы банков и их клиентов. Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные, которые в дальнейшем получали хакеры. Для демонстрации функционала и продажи своих разработок он создал собственный интернет-магазин в сети DarkNet, - говорится в сообщении.

Установлено, что от фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании.

По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов. По результатам анализа иностранных правоохранителей, более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии было осуществлено именно благодаря разработке тернопольского хакера, - указано в сообщении.

Правоохранители провели пять санкционированных обысков на территории Тернопольской области, во время которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и жесткие диски.

В результате осмотра изъятой компьютерной техники установлено более 200 активных покупателей вредоносного программного обеспечения. По предварительным данным, хакер не только сбывал свою продукцию клиентам со всего мира, но и оказывал техническую поддержку во время осуществления фишинговых атак. Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, а также создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыта (ч. 2 ст. 361, ч. 2. ст. 361-1 УК Украины).

Как сообщалось ранее, хакеры из Харьковщины обокрали банки стран Европы и США на 2,5 млрд долларов. Чтобы их разоблачить, провели международную спецоперацию.