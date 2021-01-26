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26 января 2021, 18:02 3

Пострадавшим из-за пожара в Харькове обещают помощь из областного и городского бюджетов

26 января 2021, 18:02 3
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История каждого потерпевшего рассматривается отдельно
История каждого потерпевшего рассматривается отдельно
Фото: kharkivoda.gov.ua
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Пострадавшим в пожаре в доме престарелых в Харькове выплатят помощь из областного и городского бюджетов.

Об этом заявила председатель Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук 26 января во время заседания правительственной комиссии по расследованию причин пожара, информирует RegioNews.

"Мы изучаем историю каждого потерпевшего для того, чтобы определить маршрут помощи. Каждый случай рассматривается индивидуально", - сообщила Тымчук.

Она добавила, что материальная помощь будет оказана всем пострадавшим, всем семьям, которые в ней нуждаются, – за счет средств городского и областного бюджетов.

Напомним 21 января в Харькове произошел пожар в доме для пожилых людей. В результате инцидента погибли 15 человек.

Впоследствии стало известно, что ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии происшествия.

Украина криминал пожар полиция Харьков трагедия дом престарелых
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