На Херсонщине разоблачен агент спецслужб РФ, который искусственно провоцировал массовые протесты, в том числе и "тарифный майдан"

Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране

Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране

Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность «агента Джигурды», который входит в агентурный аппарат ФСБ РФ и аффилированный с ней так называемый «МГБ ЛНР».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021 года через закрытый канал связи агент за вознаграждение получил от кураторов задачу способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного майдана". Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий.

Ранее сотрудники СБ Украины задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор тенденциозной информации относительно кризисных явлений в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб, это должно сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии распространиться и по всей стране, - сообщили в СБУ.

В феврале 2020 года во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант провел встречи с высокопоставленными чиновниками "власти АРК", в частности так называемым главой "Республики Крым" С.Аксеновым.

Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.

Во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 года фигурант был завербован представителем так называемой "МГБ ЛНР" и получил псевдоним "Джигурда".

Продолжается досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, вчера в Кировоградской области задержали агента ФСБ РФ.

Ранее так называемому "мэру Дебальцево" сообщено о подозрении в терроризме. Досудебное расследование проводила СБУ в Донецкой и Луганской областях.