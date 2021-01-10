На Полтавщине восстановили газоснабжение после взрыва на газопроводе - Синегубов

Все 17 населенных пунктов имеют доступ к газу

Все 17 населенных пунктов имеют доступ к газу

Фото: из открытых источников

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил о возобновлении газоснабжения во всех 17 населенных пунктах, которые пострадали от взрыва газопровода в Лубенском районе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook председателя ОГА.

Газоснабжение всех 17 населенных пунктов, которые пострадали от взрыва газопровода в Лабинском районе, возобновлено", - говорится в сообщении.

Глава ОГА Синегубов также отметил, что на месте аварии начат ремонт магистрального газопровода.

Напомним, 9 января в городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода, на месте аварии начался пожар, были задействованы все аварийные службы.

Причиной масштабного взрыва на газопроводе под Лубнами Полтавской области стала разгерметизация магистрального газопровода.

Также ранее Синегубов сообщил, что на месте взрыва газопровода в Лубенском районе ситуация контролируемая, продолжается технический процесс стравливания газа.