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21 января 2021, 12:49 60

Херсонская областная рада поддержала обращение относительно повышения тарифов

21 января 2021, 12:49 60
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Соответствующее решение поддержали 46 депутатов
Соответствующее решение поддержали 46 депутатов
Фото: most.ks.ua
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Сегодня, 21 января, в ходе ІІІ внеочередной сессии Херсонского областного совета VIII созыва депутаты проголосовали за обращение к президенту, премьер-министру и Кабинету Министров Украины относительно снижения цен на электроэнергию, природный газ других жилищно-коммунальных тарифов для населения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное СМИ.

Областные избранники выразили категорический протест против роста в 2021 году тарифов на электроэнергию, природный газ, водоснабжение и водоотвод для населения. И обращаются к центральной власти с просьбой принять безотлагательные меры для недопущения роста тарифов на коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Также в обращении депутаты высказались за разработку механизма функционирования рынка энергоносителей и коммунальных услуг, который будет предусматривать адекватное регулирование Антимонопольным комитетом Украины, устранение монопольных злоупотреблений и учета реальных возможностей граждан платить за коммунальные услуги.

Напомним, 20 января на Херсонщине депутаты горсовета приняли обращение относительно повышения тарифов.

газ тарифы протесты облсовет Херсонская область
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