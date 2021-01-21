Херсонская областная рада поддержала обращение относительно повышения тарифов

Соответствующее решение поддержали 46 депутатов

Соответствующее решение поддержали 46 депутатов

Фото: most.ks.ua

Сегодня, 21 января, в ходе ІІІ внеочередной сессии Херсонского областного совета VIII созыва депутаты проголосовали за обращение к президенту, премьер-министру и Кабинету Министров Украины относительно снижения цен на электроэнергию, природный газ других жилищно-коммунальных тарифов для населения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное СМИ.

Областные избранники выразили категорический протест против роста в 2021 году тарифов на электроэнергию, природный газ, водоснабжение и водоотвод для населения. И обращаются к центральной власти с просьбой принять безотлагательные меры для недопущения роста тарифов на коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Также в обращении депутаты высказались за разработку механизма функционирования рынка энергоносителей и коммунальных услуг, который будет предусматривать адекватное регулирование Антимонопольным комитетом Украины, устранение монопольных злоупотреблений и учета реальных возможностей граждан платить за коммунальные услуги.

Напомним, 20 января на Херсонщине депутаты горсовета приняли обращение относительно повышения тарифов.