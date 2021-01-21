Херсонская областная рада поддержала обращение относительно повышения тарифов
Сегодня, 21 января, в ходе ІІІ внеочередной сессии Херсонского областного совета VIII созыва депутаты проголосовали за обращение к президенту, премьер-министру и Кабинету Министров Украины относительно снижения цен на электроэнергию, природный газ других жилищно-коммунальных тарифов для населения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное СМИ.
Областные избранники выразили категорический протест против роста в 2021 году тарифов на электроэнергию, природный газ, водоснабжение и водоотвод для населения. И обращаются к центральной власти с просьбой принять безотлагательные меры для недопущения роста тарифов на коммунальные услуги", - говорится в сообщении.
Также в обращении депутаты высказались за разработку механизма функционирования рынка энергоносителей и коммунальных услуг, который будет предусматривать адекватное регулирование Антимонопольным комитетом Украины, устранение монопольных злоупотреблений и учета реальных возможностей граждан платить за коммунальные услуги.
Напомним, 20 января на Херсонщине депутаты горсовета приняли обращение относительно повышения тарифов.