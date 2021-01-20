Нафтогаз назвал условие, при котором готов продавать газсбытам газ для населения по сниженной цене
ООО "Газопоставляющая компания Нафтогаз Трейдинг" готова осуществлять поставки газа газсбытам со скидкой к рыночной цене при условии, если газсбыт-контрагент обеспечит верификацию клиентской базы.
Как пишет RegioNews, об этом сегодня заявили в "Нафтогазе".
В компании напомнили, что, согласно решению правительства, с 1 февраля по 31 марта 2021 года предельная цена газа для населения будет составлять 6,99 грн за кубометр. По оценке "Нафтогаза", это сэкономит бытовым потребителям от 4 до 5 млрд грн на счетах за газ.
"Группа "Нафтогаз" в лице оптового поставщика газа ООО Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" готова обеспечить необходимый ресурс для газзбутових компаний для нужд населения по двум вариантам оплаты. Первый вариант предусматривает поставки газа со скидкой к рыночной цене, при условии, если газзбут-контрагент обеспечит верификацию клиентской базы", — говорится в заявлении "Нафтогаза".
Там отметили, что газсбыт должен доказать наличие среди своих клиентов бытовых потребителей, а по итогам каждого месяца - проинформировать Нафтогаз, какие объемы направлены непосредственно на нужды населения. Объемы фактического потребления газа населением будут проверяться.
В НАК добавили, что все данные о потребителях будут собраны и позволят создать единую государственную базу данных. В будущем такая база данных позволит выделять категории уязвимых потребителей и предоставлять целевую денежную помощь.
"Если газсбыт не желает подтверждать поставки населению,"Нафтогаз Трейдинг" предлагает другой вариант - покупать газ по рыночной цене и с банковской гарантией оплаты или по предоплате. Отметим, что, по данным профильных источников, средняя цена газа в январе колеблется от 6830,9 до 7416,7 грн за 1000 куб. м (без НДС)", — указано в сообщении.
Также "Нафтогаз" планирует применять счета с договорным списанием в качестве гарантии целевого использования средств.
В НАК добавили, что если поставщик газа откажется поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене, они станут клиентами поставщика "последней надежды" (ППН), которым является Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".
В соответствии с требованиями законодательства, потребитель может быть клиентом ППН до 60 дней. В течение этого периода потребитель должен найти нового поставщика газа.
Напомним, ранее Зеленский поручил проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны.