12:16  20 января
Даже бесплатно 52% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19 - опрос
10:17  20 января
В Одессе снова массово "минируют" детсады: полиция проводит проверку
08:11  20 января
Сутки на Донбассе: боевики вели обстрел вблизи Водяного и Пивденного
UA | RU
UA | RU
20 января 2021, 13:14 183

На Львовщине из-за взрыва случился пожар в деревянной церкви

20 января 2021, 13:14 183
Читайте також українською мовою
В результате взрыва 63-летний мужчина получил ожоги лица
В результате взрыва 63-летний мужчина получил ожоги лица
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В городе Стрый Львовской области в результате взрыва загорелась деревянная часовня "Священномученика Иосафата Коцилоского" Украинской греко-католической церкви.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По информации спасателей, причиной пожара в часовне стал взрыв.

В часовне произошел взрыв, вызвавший пожар. В результате взрыва получил ожоги лица мужчина, 1958 года рождения - от госпитализации отказался", - сообщили спасатели.

Взрывная волна уничтожила деревянную стену, перекрытие, повредила деревянную стену и крышу пристройки из газоблоков. Кроме того, огонь повредил церковный инвентарь на площади 40 кв. м.

К ликвидации пожара было привлечено три единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, следователи Одесской области рассматривают две версии причин пожара в гостинице на улице Посмитного, 10/12.

пожар Львовщина спасатели ГСЧС церковь
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Одесская головоломка: сколько продержится союз мэра Труханова с "серыми кардиналами" Кауфманом и Грановским
Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Все блоги »