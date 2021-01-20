На Львовщине из-за взрыва случился пожар в деревянной церкви

В результате взрыва 63-летний мужчина получил ожоги лица

В результате взрыва 63-летний мужчина получил ожоги лица

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В городе Стрый Львовской области в результате взрыва загорелась деревянная часовня "Священномученика Иосафата Коцилоского" Украинской греко-католической церкви.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По информации спасателей, причиной пожара в часовне стал взрыв.

В часовне произошел взрыв, вызвавший пожар. В результате взрыва получил ожоги лица мужчина, 1958 года рождения - от госпитализации отказался", - сообщили спасатели.

Взрывная волна уничтожила деревянную стену, перекрытие, повредила деревянную стену и крышу пристройки из газоблоков. Кроме того, огонь повредил церковный инвентарь на площади 40 кв. м.

К ликвидации пожара было привлечено три единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, следователи Одесской области рассматривают две версии причин пожара в гостинице на улице Посмитного, 10/12.