На Львовщине из-за взрыва случился пожар в деревянной церкви
В городе Стрый Львовской области в результате взрыва загорелась деревянная часовня "Священномученика Иосафата Коцилоского" Украинской греко-католической церкви.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
По информации спасателей, причиной пожара в часовне стал взрыв.
В часовне произошел взрыв, вызвавший пожар. В результате взрыва получил ожоги лица мужчина, 1958 года рождения - от госпитализации отказался", - сообщили спасатели.
Взрывная волна уничтожила деревянную стену, перекрытие, повредила деревянную стену и крышу пристройки из газоблоков. Кроме того, огонь повредил церковный инвентарь на площади 40 кв. м.
К ликвидации пожара было привлечено три единицы спецтехники и 15 человек личного состава.
Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, следователи Одесской области рассматривают две версии причин пожара в гостинице на улице Посмитного, 10/12.