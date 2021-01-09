В городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода

На месте аварии начался пожар, задействованы все аварийные службы

На месте аварии начался пожар, задействованы все аварийные службы

Фото: скриншот видео

В Полтавской области, недалеко от города Лубны произошел взрыв на газопроводе, на месте происшествия наблюдается масштабный пожар.

Об этом сообщается в Facebook АО "Лубныгаз", передает RegioNews.

Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в оперативном режиме выводят все аварийные службы на дежурство. В то же время, в ГСЧС в Полтавской области сообщили, что сейчас готовят официальную информацию по поводу инцидента.

Очевидцы пишут, что взрыв был такой силы, что задрожали окна в соседних селах. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате взрыва нет. Также в соцсетях начали появляться видеозаписи момента взрыва.

Напомним, в центре Черновцов произошел взрыв: пострадавший в реанимации.