17:41  14 января
В горсовете Николаева депутат от ОПЗЖ вляпался в языковой скандал
18:13  14 января
У Зеленского убеждены, что локдаун не обвалит курс гривны
21:14  14 января
Боевики обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского военного
UA | RU
UA | RU
14 января 2021, 17:52 12

В Минздраве уже готовят список лиц, которых будут вакцинировать от COVID-19 в первую очередь

14 января 2021, 17:52 12
Читайте також українською мовою
В электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый провакцинирванный
В электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый провакцинирванный
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения готовит список тех, кого будут вакцинировать от коронавируса, в электронной системе Минздрава будет учитываться каждый провакцинирванный.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на LB.ua.

Так, отмечается, что Министерство охраны здоровья готовит список лиц, которых необходимо вакцинировать от коронавируса в первую очередь.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что "в электронной системе охраны здоровья будет учитываться каждый провакцинирванный".

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине планируют начать платную вакцинацию от COVID-19.

Также в Кабмине сказали, сколько всего доз COVID-вакцин бесплатно получит Украина.

коронавирус Украина вакцина украинцы Минздрав
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Херсонский облсовет
Санкционный кнут США: кого следующим высечет Вашингтон
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Все блоги »