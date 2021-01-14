В Минздраве уже готовят список лиц, которых будут вакцинировать от COVID-19 в первую очередь
В электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый провакцинирванный
В электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый провакцинирванный
Министерство здравоохранения готовит список тех, кого будут вакцинировать от коронавируса, в электронной системе Минздрава будет учитываться каждый провакцинирванный.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на LB.ua.
Так, отмечается, что Министерство охраны здоровья готовит список лиц, которых необходимо вакцинировать от коронавируса в первую очередь.
Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что "в электронной системе охраны здоровья будет учитываться каждый провакцинирванный".
Напомним, ранее стало известно, когда в Украине планируют начать платную вакцинацию от COVID-19.
Также в Кабмине сказали, сколько всего доз COVID-вакцин бесплатно получит Украина.
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