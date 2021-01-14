В Минздраве уже готовят список лиц, которых будут вакцинировать от COVID-19 в первую очередь

В электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый провакцинирванный

В электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый провакцинирванный

Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения готовит список тех, кого будут вакцинировать от коронавируса, в электронной системе Минздрава будет учитываться каждый провакцинирванный.

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