Даже бесплатно 52% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Количество тех, кто готов заплатить за прививку, немного возросло

Количество тех, кто готов заплатить за прививку, немного возросло

Фото: из открытых источников

Больше половины украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если прививки будут бесплатными.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг, передает RegioNews.

Так, готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках, - 39%, не готовы - 56%. При условии, что прививка будет бесплатной, готовы вакцинироваться - 43% (не готовы - 52%).

Поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала (в ноябре 2020 года бесплатные прививки поддерживали 55%). Зато количество тех, кто готов заплатить за прививку, несколько возросло.

Исследование проходило с 14−16 января 2021 года, опросили 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Напомним, ранее Степанов пообещал выдавать "COVID-паспорта" украинцам при вакцинации.